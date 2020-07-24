مصر | عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وشملت الحركة تولي العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، وتصعيد العميد أحمد الوتيدي ليتولى رئيس قطاع جنوب الجيزة.

وتصمنت الحركة تولى العقيد مصطفي ياسين مدير الأموال العامة بالمديرية، العميد محمد مصطفي مدير العمليات، العميد مصطفي فتحي لإدارة التموين، كما تم نقل العميد خالد ابو العلا مديرا لقطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال، المقدم اكرامي البطران وكيل فرقة أكتوبر.

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وشملت الحركة تجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال الجيزة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد إمبابي لإدارة السيارات، العقيد محمد الصغير مفتش الهرم، العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، ومؤمن فرج رئيسا لمباحث إمبابة.