مصر | النيابة تنتقل لمعاينة العقار المنهار في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تنتقل لمعاينة العقار المنهار في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة مصر القديمة الجزئية، لمعاينة موقع انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، أسفر عن مصرع سيدة ونجليها أسفل الانقاض، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لحنة هندسية لمعاينة المكان ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تاثرت بالانهيار من عدمه.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال 3 جثث، وجارٍ رفع الركام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن ناحية أخرى، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وااإستيلاء على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (عامل، مقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإلتحاق بالوظائف الحكومية من خلال إستغلال النفوذ المزعوم والإستيلاء من الشاكى على مبلغ (73) ألف جنيه مصرى كمقدم لمبلغ (100) ألف جنيه مصرى مقابل تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة وأحضر له خطاب تعيين بذات الجهة "على خلاف الحقيقة"، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وعثر بحوزته على كشف مدون به أسماء العديد من الأشخاص راغبى التعيين بذات الجهة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).

وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).

وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.