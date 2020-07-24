أخبار مصر | الإفتاء: إخراج أموال الحج زكاة للفقراء والمساكين تعادل ثواب الفريضة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الإفتاء: إخراج أموال الحج زكاة للفقراء والمساكين تعادل ثواب الفريضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية: إن الصيام من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة وأنه يكون مضاعف الثواب والأجر.

ولفت خلال مداخلة "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولى، وشاشة "ON"، إلى أهمية اغتنام فرصة عدم الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب أزمة كورونا وإخراج أموال فريضة الحج زكاة للفقراء والمساكين، لافتا إلى أن هذا يعادل فريضة الحج تمامًا بل وثوابه أعظم.

وتابع: "من كان يريد الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، فأخرج ما كنت تريد الحج به، لإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكأنك حججت وتأخذ ثواب الحج، وزيادة تفريج كرب الناس".

وأشار إلى أن الأضحية فيها نسك عظيم وتقربنا من الله فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة وإخراج مزيد من الصدقات والتكبير والتسبيح والصوم، مضيفًا أن العشر الأوائل من ذي الحجة لو صامها المسلم وداوم على فعل الخيرات وذكر الله سيستقيم ما بينه وبين الله عز وجل.

Advertisements