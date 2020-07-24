أخبار مصر | التعليم تزف بشرى بشأن مصاريف المدارس المصرية اليابانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تزف بشرى بشأن مصاريف المدارس المصرية اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر، بشروط ميسرة، بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: إن ذلك جاء تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، حيث تم الاتفاق بين الوزارة، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، وشركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، وبنك مصر.

ويقضي الاتفاق بأن يتيح بنك مصر، من خلال هذا التعاون، التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أبريل من العام التالي.

ويشمل الاتفاق تأمينًا مجانيًا على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

وأوضحت أن المدارس المصرية اليابانية، تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة الجوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.

Advertisements

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيمانًا منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر في تكوين وتنمية العنصر البشري من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضو فاعل في المجتمع، حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبناءها.