أخبار مصر | "الزراعة": توقيع برتوكول دولي لخدمة صغار المزارعين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزراعة": توقيع برتوكول دولي لخدمة صغار المزارعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، عن توقيع برتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائي "فاس" بهدف التعاون في مجال الدعم الفني لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الأخرى في محافظات الصعيد، وجاء ذلك في التقرير الذي أعده الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

وقال العطار، إنه ومن خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان في اسيوط وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة في رفع إحداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان باسيوط ورفع إحداثيتها من خلال الأقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا الـ ( GPS ) وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

وتسعى الإدارة المركزين الحجر الزراعي المصري إلى التعاون مع كافه شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصرى وتنميه الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف العطار، أن مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي (ARDII) والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يهدف مشروع (FAS) إلى زيادة مصادر دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين كمية جودة المحاصيل البستانية في صعيد مصر من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج وفقًا لمتطلبات الأسواق العالمية من ناحية السلامة وجودة الغذاء.

ويعمل المشروع على نطاق سبع محافظات تشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف.

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم اتخاذ كافة إجراءات الأمان داخل المزارع الحيوانية والداجنة، لافتًا إلى أن التغذية والأعلاف تمثل من 60-80% من الاستثمار الداجني.

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وأضاف "سليمان"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نوفر 98 % من احتياجاتنا في السوق المحلي من الدواجن، وسنبدأ في التصدير قريبًا. اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الجمعة عن توقيع برتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعيه والأمن الغذائي "فاس". بهدف التعاون فى مجال الدعم الفنى لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الاخري فى محافظات الصعيد، وجاء ذلك في التقرير الذي أعده الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

وقال العطار أنه ومن خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان في اسيوط وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة في رفع احداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان باسيوط ورفع احداثيتها من خلال الاقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا ال ( GPS )وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

وتسعى الإدارة المركزين الحجر الزراعي المصري إلى التعاون مع كافه شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصرى وتنميه الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف العطار أن مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي (ARDII) والذى يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيث يهدف مشروع (FAS) الى زيادة مصادر دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين كمية جودة المحاصيل البستانية في صعيد مصر من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيده والإنتاج وفقًا لمتطلبات الأسواق العالمية من ناحية السلامة وجودة الغذاء. ويعمل المشروع على نطاق سبع محافظات تشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف.

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم اتخاذ كافة إجراءات الأمان داخل المزارع الحيوانية والداجنة، لافتًا إلى أن التغذية والأعلاف تمثل من 60-80% من الاستثمار الداجني.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نوفر 98 % من احتياجاتنا في السوق المحلي من الدواجن، وسنبدأ في التصدير قريبًا.