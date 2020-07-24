شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من طبيب بالإسماعيلية بعد إصابته بكورونا: «أُشهد الله أني أديت الأمانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بكلمات تهز المشاعر؛ وجه الدكتور محمد سليمان طبيب القلب بمستشفى الإسماعيلية العام رسالة يعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يقصر في عمله تجاه الله وواجبه مع المواطنيين المصابين بكورونا خلال فترة عمله في مستشفى العزل بابو خليفة والحميات.

وقال «سليمان» في رسالته: «أُشهد الله أني لم اقصر في عملي مع مريض وأديت دوري تجاه وطني وشاركت منذ بداية الأزمة في علاج المرضي والمصابين بفيروس كورونا ولم أتقاعس ولم أتردد في المشاركة في مستشفيات العزل قدر طاقتي واستطاعتي.. واليوم أكرمني الله بالإصابة بهذا الفيرس وتأكدت الإصابة بعد عمل المسحة ليكون شاهد لي يوم القيامة على عملي وأني قد أديت الأمانة.. وإن كان لأحد عندي مظلمة فليطلبها مني أو ليسامحني».

الرسالة لاقت انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الآلاف من المواطنيين والأطباء والتمريض والأطقم الطبية، داعين الله أن يتم شفاءه.

ومن جانبه، وصف دكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية، صاحب الرسالة بأنه أحد أبطال الجيش الابيض الذين خاضوا ومازالو معركة كورونا للدفاع عن المصريين، مؤكدا دعم النقابة له حتى تمام الشفاء.