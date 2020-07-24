وكيل وزارة التعليم ببنى سويف: مستعدون للامتحانات الدبلومات الفنية بالاجراءات الاحترازية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد ت سهام يوسف وكيل وزارة التعليم ، لجان مدارس الدبلومات الفنية واطمئنت على استعدادات المديرية لامتحانات العملي للدبلومات الفنية التي ستبدأ غدا السبت الموافق 27/6/2020 .كما أطمئنت على توفير الكمامات وأجهزة التعقيم والتطهير وجاهزية وتعقيم المعامل واللجان ، وتعليق أرقام اللجان والجلوس والجدول في أماكن بارزة وعلى مسافات متباعدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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