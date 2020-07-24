شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الشر مثل النار يأكل كل شيء.. والأشرار محرمون من الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن «المسيحية تعلمنا أنه لا ينبغي لأحد أن يجازى أحدا شرا بشر، لأن هذه هي وصية المسيح عليه السلام».

وأضاف البابا - خلال كلمة رعوية للاقباط عبر تطبيق زووم الجمعة، تحت عنوان «المسيحية تعلمنا أن لا يجازي أحد أحدًا عن شر بشر»- الشر مثل النار تأكل أي شيء وكل شيء والنار لا تواجه بالنار وإنما دائما تواجه بالماء لاطفائها لذلك لا يجب أن يواجه الشر بالشر.

وأشار إلى أن الشر يأتي بنتائج مدمرة وأول النتائج المدمرة وأخطرها هي الحرمان من الملكوت، فلو كنت ساعة الشر والغضب تذكر مكانك في السما هتلاقي نفسك لا تجازى الشر بشر، لافتا إلى أن النتيجة الثانية التي يقع فيها الإنسان اثناء الشر هي القلق والاضطراب فمن يصنع الشر ويسعي اليه ويغذيه لا ينعم بالراحة الجسدية والنفسية على الاطلاق ونتائج الشر دايما تأتي عليه بالسلب.

وتابع: «لو أي إنسان صنع امامك شر اتجه انت إلى مسيحك وصل من اجل هذا الإنسان الشرير، أما اذا صنعت انت الشر وبقيت عايز تاخد حقك بدراعك وعضلاتك فساعتها عش انت في القلق والاضطراب وعدم الراحة ويغيب عنك السلام والسكينة دايما».