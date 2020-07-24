شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مصرللطيران اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو.

من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية بتشغيل 41 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: لندن- لارناكا- نيويورك- أثينا- باريس- الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن- برلين- فرانكفورت- الخرطوم- البحرين- أبوجا- جوبا- روما- ميونخ- بودابست- البحرين- بيروت- دبي ورحلتين إلى أبوظبي وميلانو.

وأوضحت مصر للطيران، أن معدل التشغيل يشمل الرحلات الداخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة وأسوان، فضلا عن رحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية إلى كل من المدينة المنورة- جدة- الرياض- القصيم- إسطنبول- الجزائر ورحلتين جويتين إلى الكويت ومسقط.

تنقل جميع هذه الرحلات اليوم ما يقرب من 4000 راكباً.

وتتخذ سلطات المطارات جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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