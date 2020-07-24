شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع..التنمية المحلية تكلف حى الدقى بتطوير صرف مساكن السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة لما نشره الخليج 365 حول معاناة مساكن السودان بحى الدقى في الجيزة من غرق فى القمامة والصرف الصحى، أرسلت وزارة التنمية المحلية ردا أكدت فيه أنها خاطبت محافظة الجيزة بشأن شكوى الأهالى التي نشرتها الخليج 365، تحت عنوان:"مساكن السودان بالدقى تغرق فى القمامة والصرف الصحى.. الدولة غيرت حياة سكان العشش بمساكن آدمية والحى تركهم يغرقون فى المخلفات والمجارى.. وأحد السكان: الحى يهتم بالشوارع الرئيسية لكن احنا غلابة.. صور وفيديو".

وقالت الوزارة في ردها إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه بسرعة مخاطبة محافظة الجيزة والرد على الشكوى، وجاء ردها:"إنه سبق وتم العرض على اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ووافق على اعتماد مبلغ وقدره 360 ألف جنيه قيمه عملية إصلاح مواسير الصرف وعمل بلاط للشارع محل الشكوى وعمل أرصفه وانترلوك، كما تم إرسال موافقة المحافظ لرئيس حى الدقى بإسناد المشروع لأحد مقاولى حى جنوب بتاريخ 16 يوليو الجارى".

وأوضحت الوزارة، أنه جارى الإسناد على مقاول سنوية المبانى بحي جنوب نظرا لعدم وجود مقاول سنوية مبانى حاليا بحي الدقى، وهو ما أكده رئيس حى الدقى في خطابه للمحافظة، وتمهيدا لبدء عمل المقاول قام الحى وهيئة النظافة بالبدء في رفع المخلفات والمياه المتراكمة تمهيداً للبدء في أعمال الصيانة".

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وكان أحد سكان المنطقة، قال لـ "الخليج 365:" إن رغم بناء المساكن واعطائها للسكان لم يهتم احد بمشاكلنا، قائلا: كاننا مش تبع الحى والكل بيبعد عننا المنطقة دايما بتغرق فى الصرف والعماير هتقع من مياه الصرف الصحي المتراكمة خلفها واحنا غلابة لا نعرف نشتكى ولا حد سائل فينا.

وأضاف ساكن أخر، لـ ”الخليج 365”، أن لا أحد يجمع القمامة من المنطقة والدليل على ذلك ما حل بالمكان، بالإضافة إلى الحشرات المنتشرة بسبب الصرف والقمامة، مطالبا محافظ الجيزة بالاهتمام بالسكان وتوفير الخدمات للمنطقة كباقى شوارع حى الدقى.

وكانت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أعلنت إزالة 40 عشه و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحى الدقى وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقى الأسر المستحقة من سكان العشش وذلك ضمن أعمال المرحله الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال انشاء سلم مترو الانفاق.