القومى للمرأة يطلق دروات تدريبية مجانية للمرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة عن تنظيم دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس للمرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ الراغبات فى الحصول على دعم فنى لتنمية مهاراتهن الذاتية ، ورفع رصيدهن المعرفى فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية قانونياً و اجتماعياً وسياسياً. وقال المجلس فى بيان له، أن ذلك يأتى حرصا على تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية باعتبارها محوراً هاماً من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتزامناً مع الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ القادم والمزمع عقده يومى 9_10 أغسطس 2020 فى الخارج، ويومى 10- 11 أغسطس 2020 فى الداخل. وسوف تتناول جلسات التدريب الموضوعات التالية : كيفية صياغة برنامج إنتخابى مستجيب لمتطلبات الوطن. التعريف بقانون مجلس الشيوخ ، النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر. Advertisements مهارات تحديد الأولويات و الاحتياجات الوطنية بناء التحالفات و الائتلافات الانتخابية الخطاب الجماهيرى المؤثر باستخدام الاعلام التقليدى والاعلام الرقمى (مواقع التواصل الاجتماعي) . تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة. وعلى المرشحات الراغبات فى المشاركة بالدورة التدريبية إرسال السيرة الذاتية مدعمة بـ"صورة شخصية - الإسم ثلاثى - أرقام للتواصل - مقعد الترشح ونوع النظام الانتخابى "الفردى - القائمة" -يتم ارسال المعلومات المذكورة على الإيميل التالى : [email protected] وسوف يتم التواصل مع المرشحات فور إرسال الإيميل

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