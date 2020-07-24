شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن خطوات التسجيل فى اختبارات القدرات للعام الجامعى 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان عن التعليمات الارشادية للطلاب المرشحين لأداء امتحانات القدرات بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة.

واوضحت جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة اليوم الجمعة، أنه يتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من خلال الرابط التالى:

http://tansik.egypt.gov.eg

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وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

ويجب على الطالب الضغط على تسجيل الدخول عبر الموقع السابق باستخدام الرقم القومى الخاص به ثم يضغط على زر عرض البيانات، وتظهر بيانات الطالب للحصول على كود الدفع الخاص بكل اختبار، وبعدها يتعين على الطالب سداد رسوم كل اختبار من خلال أحد منافذ سداد الرسوم بكود الدفع، مع العلم بأن الحركة تتم بمسمى سداد رسوم الجامعات - جامعة حلوان.

وبعد إتمام عملية سداد رسوم الاختبار يدخل الطالب على الموقع السابق لمعرفة موعد أداء اختبار القدرات بالكلية باليوم والساعة، ثم تأتي المرحلة النهائية بعد أداء الاختبار بالدخول على الموقع السابق لمعرفة نتيجة اختبار القدرات، حيث تقوم وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة برفع النتائج الى موقع مكتب التنسيق مساء كل يوم.