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حى مصر القديمة: العقار المنهار صادر له قرار إخلاء منذ أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء علاء خليل رئيس حي مصر القديمة تفاصيل إنهيار عقار بالحي فجر اليوم، حيث أكد أن الإنهيار أسفر عن وفاة أم ونجليها وتم انتشال الجثث الثلاث.

 

واكد أن العقار صادر له قرار إخلاء لخطورته منذ ايام ، مشيرا إلى أن إنهيار جزء من العقار المجاور له والمكون من 3 طوابق كان سبب في إنهيار جزء من سقف العقار المذكور والمكون من طابقين فقط.

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وأوضح انه تم إخلاء عقارين مجاورين وجاري اتخاذ إجراءات التسكين لقاطنى العقارات المجاورة.

 

وأكد انه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة وجار اتخاذ ما يلزم حفاظا على سلامة المواطنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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