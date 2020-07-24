شكرا لقرائتكم خبر عن شبح متلازمة ما بعد كورونا يلاحق 25% من المتعافين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعرض بعض المتعافين من كورونا لما يسمى بـ"متلازمة المتعافين من كورونا"، أو متلازما ما بعد كورونا، والتى يتعرض فيها الشخص الذى تعافى من كوفيد 19 لمجموعة من المضاعفات، أهمها تليف الرئة والنسيان وجلطات فى المخ، بالإضافة إلى الوهن والضعف العام وصعوبة التنفس، مؤكدة أن ذلك يحدث فى بعض الحالات وليس جميعها.
وفى الإنفوجراف التالى يرصد ”الخليج 365” المضاعفات الصحية التي يتعرض لها المتعافون من كورونا بعد الخروج من المستشفيات.
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