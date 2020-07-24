شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ144 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 144 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور محمد عيد استشارى جراحة الدقهلية، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 144 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

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وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ورداني حسن عيد استشاري الجراحة ومدير مستشفي العدوة سابقا، والذي توفي متأثرا بإصابته بڤيروس كوڤيد 19 أثناء تأدية عمله، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 125 ) من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.