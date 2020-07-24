شكرا لقرائتكم خبر عن مترو النزهة ـ عدلى منصور بالخط الثالث يستعد لاستقبال الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل الاستعدادات النهائية لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، حيث مخطط افتتاح المشروع الأحد المقبل أمام الجمهور.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات استعدادا لاسقلال أول مترو ينطلق بعد انتهاء كافة الاختبارات والتجارب.

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ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

ومحطة النزهة 1 يقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.