شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برتوكول دولى لخدمة صغار المزراعين ومساعدتهم فى تصدير منتجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى يفيد توقيع برتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائى "فاس"، بهدف التعاون فى مجال الدعم الفنى لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الاخرى وذلك فى محافظات الصعيد.

وقال " العطار "، فى بيان للوزارة اليوم ، أنه ومن خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان فى اسيوط وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة فى رفع احداثيات المزارع بالبدء فى تكويد مزارع الرمان بأسيوط ورفع احداثيتها من خلال الاقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا ال ( GPS )وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

وتسعى الإدارة المركزين الحجر الزراعى المصرى إلى التعاون مع كافه شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصرى و تنميه الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف العطار أن مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفى (ARDII) والذى يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيث يهدف مشروع (FAS) الى زيادة مصادر دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين كمية جودة المحاصيل البستانية فى صعيد مصر من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية من ناحية السلامة وجودة الغذاء.

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ويعمل المشروع على نطاق سبع محافظات تشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.