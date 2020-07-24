شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن محافظة الأقصر تستعد لتدشين التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها قريبًا، لافتًا إلى استمرار حملات التوعية الميدانية لفريق العمل بالمنظومة لتعريف المواطنين بالمحافظة بطرق الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفتح الملفات العائلية لهم.

يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة عمل متعددة المحاور من أبرزها محور التدريب وتأهيل مقدمى الخدمات الطبية فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأوضح السبكى أنه استعدادًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة الأقصر، قامت إدارة المشروع بتدريب أكثر من ( 60 ) فرد من مدخلى البيانات وممثلى الدعم الفنى حتى الآن، من العاملين بالوحدات والمراكز والمستشفيات المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها على التطبيقات الخاصة بتسجيل المواطنين إلكترونيًا ، لافتًا إلى استمرار أعمال التدريب لتشمل كافة العاملين بالمنظومة.

وأشار إلى أنه استعدادًا للتحول الرقمى داخل المنشآت الطبية تم إنشاء البنية التحتية بجميع المنشآت الصحية التى من المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها وعددهم ( 59 ) وحدة ومركز و( 8 ) مستشفيات، حيث تم إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر وكافة التجهيزات الإلكترونية اللازمة لاستخدام التطبيقات الجديدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لتأهيلها بما يتناسب مع التسجيل الإلكترونى المميكن لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

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وتابع الدكتور أحمد السبكي، بأن جميع المنشآت الصحية المقرر ضمها لتعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، تعتمد على آليات التحول الرقمي، مؤكدًا على السير بخطى ثابتة فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية 2030، للنهوض بخدمات الرعاية الصحية فى مصر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى لم يعد أمرًا اختياريًا ، وأنه آن الأوان للتخلص من التعاملات الورقية فى العمل، وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية فى قطاعات العمل بما يحقق تأثير حقيقى فى الإدارة، وهو ما سيعود على المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالشعور باختلاف فى الخدمات الصحية التى يحصلون عليها، بكل سهولة، وفق أعلى المعايير الدولية.

كما أشار السبكى إلى أن برنامج تدريب مقدمى الخدمة الصحية فى محافظة الأقصر يشمل العديد من التدريبات لزيادة مهارات مقدمى الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أولها التدريب على استخدام تطبيقات تسجيل المواطنين بالمنظومة، وفتح الملفات الإلكترونية لهم، وخدمات العيادات الخارجية والخدمات الداخلية بالمنشآت الصحية، فضلًا عن التدريبات الخاصة بتحسين جودة المنشآت الصحية، وإدارة المخاطر، والتدريب على المعايير القومية لسلامة وأمان المريض، وكذلك التعريف والتدريب على محور طب الأسرة باعتباره هو المحور الأهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، عن تسجيل ( 719ألف 411 ) مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر، إضافة إلى فتح ( 182ألف و 465 ) ملف عائلى حتى الآن، لافتًا إلى بدء فتح الملفات العائلية الإلكترونية بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة الأقصر، وذلك داخل كافة المنشآت الصحية المقرر ضمها للعمل بالمنظومة، والتابعة لـ 7 إدارات صحية بالأقصر وهم إدارات "بندر الأقصر، أرمنت، القرنة، البياضية، الزينية، الطود، إسنا".

ولفت السبكى إلى أن الاستثمار فى القوة البشرية فى مشروع التأمين الصحى الشامل والعمل على رفع الكفاءة من خلال التدريب المستمر وفقًا لأعلى الممارسات العالمية سواء من خلال تدريبهم داخليًا على يد عدد من الخبراء (الأجانب والمصريين) أو إرسالهم للتدريب فى الخارج يأتى فى إطار التكامل مع خطط الدولة فى تأهيل كوادرها بما يضمن مستقبل أفضل وخدمات أكثر تميزًا فى مصر.

وفى سياق متصل، لفت د. أحمد السبكى إلى أنه تم تدريب (سبعة آلاف و500) فرد من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من خلال (ألف و750) برنامج تدريبى وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وذلك خلال عام من بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد يوليو 2019، كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والتى تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).