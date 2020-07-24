جامعة حلوان تشارك فى ورشة عمل لرفع كفاءة الخريجين لمواكبة سوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة حلوان فى ورشة عمل خاصة بالتوظيف ورفع كفاءات الخريجين لمواكبة سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والتى نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD عبر تقنية الفيديو كونفرانس واستمرت لمدة ثلاثة أيام .

وشارك فى ورشة العمل الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية ومؤسس مركز التطوير الوظيفى بجامعة حلوان ، والدكتور شريف الاتربى مدير قسم الحراك الأكاديمى بالمكتب والمسؤول عن متابعة النشاط الدولى والمتطلبات الدولية للخريجين. كما شاركت الأستاذة الدكتورة نشوة الشريف مدير قسم الشراكات والشبكات الدولية بتقديم عرض توضيحى حول آليات ربط الجامعة بسوق العمل،

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وتأتى تلك المشاركة فى إطار حرص الجامعة على الدعم المتواصل وتشجيع مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة فى ورش العمل للاستفادة منها، وهدفت الورشة إلى تناول آليات دعم التوجيه المهنى من خلال برامج التعليم العالى، وتعريف السادة الحضور بمقاييس ومداخل تعزيز التوظيف بالجامعات الألمانية ومقارنتها بالجامعات المصرية للاستفادة منها وتوجيه التوصيات لصناع القرارات السياسية والاستراتيجية.

وأسهم الفريق فى تقييم والتعليق على المقترحات المقدمة من المتدربين خلال اليوم الأخير فى الورشة.

وجدير بالذكر أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمى شريك استراتيجى لجامعة حلوان فى العديد من الأنشطة التى تهدف إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والخريجين والإداريين بكافة القطاعات.