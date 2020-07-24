شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات تستقبل 1225 مصريا عائدين من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل مطارات القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب، على مدار الـ24 ساعة القادمة، 1225 مصريا عائدين من الكويت، على متن 7 رحلات طيران دولية .

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الرحلات الـ 7 سوف يصل منها إلى مطار القاهرة الدولي 4 رحلات تقل على متنها 790 مصري، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي 290 مصري، كما يستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة فقط تقل على متنها 145 ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من الكويت اليوم على مدار الساعة 1225.

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وتتخذ سلطات الطيران المدنى المصرية كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد كوفيد 19 وللحد من انتشاره بين المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.