شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات تستقبل 1225 مصريا عائدين من الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل مطارات القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب، على مدار الـ24 ساعة القادمة، 1225 مصريا عائدين من الكويت، على متن 7 رحلات طيران دولية .
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الرحلات الـ 7 سوف يصل منها إلى مطار القاهرة الدولي 4 رحلات تقل على متنها 790 مصري، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي 290 مصري، كما يستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة فقط تقل على متنها 145 ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من الكويت اليوم على مدار الساعة 1225.
وتتخذ سلطات الطيران المدنى المصرية كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد كوفيد 19 وللحد من انتشاره بين المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر المطارات تستقبل 1225 مصريا عائدين من الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.