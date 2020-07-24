شكرا لقرائتكم خبر عن العنصرية فى قطر.. ألا توجد أهمية لحياة السود فى الإمارة؟ فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضية انتهاكات حقوق العمال فى قطر تعود من جديد لكن بشكل آخر، سلطت صحيفة ديلى ميل البريطانية الضوء على العنصرية القطرية تجاه العاملين فى ملف إنشاءات مونديال 2022. وتساءلت الصحيفة: "ألا توجد أهمية لحياة السود فى قطر؟" وتحدثت عن المعاملة السيئة التى يواجهها العاملين فى انشاءات مونديال 2022 خصوصا من أصحاب البشرة السمراء القادمين من غرب أفريقيا وجنوب آسيا. Advertisements وانتقدت الصحيفة مسئولى كرة القديم الدوليين الذين لم يتحركوا لمواجهة هذه العنصرية القطرية. وفى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة ..

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