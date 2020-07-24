شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تواصل غدا صرف معاشات شهر أغسطس بمناسبة عيد الاضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غدا السبت صرف معاشات شهر أغسطس،، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع تذليل أى عقبات تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وعن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري سيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من اكس الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي على ،ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومى الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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