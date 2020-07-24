شكرا لقرائتكم خبر عن بلاعة صرف صحي تغرق شوارع الحي الثاني في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسبب طفح بلاعة للصرف الصحى بناصية مدرسة أم المؤمنين الحي الثانى فى مدينة ٦ أكتوبر بالجيزة فى غرق العديد من الشوارع المحيطة. وطالب الأهالي سرعة تدخل جهاز المدينة وإرسال فريق صيانة لتسليك البلاعة التى تسببت فى غرق الشارع والشوارع المحيطة وعرقلة سير المواطنين والسيارات ، فضلا عن الروائح الكريهة التى خلفتها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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