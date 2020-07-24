شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر شواطئ البحر الأحمر.. «الشاليهات» بالقصير و«المطار» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمتد الشواطئ المفتوحة بمحافظة البحر الأحمر لمسافة ١٠٨٠ كيلو متر من الزعفرانة شمالا وحتى خط عرض ٢٢ جنوبا مع الحدود السودانية، وتتنوع الشواطئ في هذة المسافة ما بين شواطئ للقرى السياحية وأخرى عامة، وشواطئ مفتوحة دون أي تجهيزات وتخلو من وجود المنقذين.

ففي القرى السياحية توجد العمالة المدربة على عمليات الإنقاذ وإرشاد النزلاء ومتابعتهم ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية ولا تتعدى حوادث الغرق داخل شواطئ القرى السياحية أصابع اليد سنويا، وخلال فترة إغلاق الشواطئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا كان هناك التزام كامل بإغلاق كافة الشواطئ، فيما تنعدم في الشواطئ العامة المنتشرة بطول ساحل البحر الأحمر خدمات الإنقاذ بالشواطئ المفتوحة والغير مجهزة، والتي تكون عادة خارج كردون المدن.

ويعد أخطر شاطئ بالبحر الأحمر والذي شهد عدد من حوادث الغرق خلال السنوات الماضية هو شاطئ المطار برأس غارب، حيث غرق عدد من زوار أحد الأديرة خلال استحمامهم وكانوا جميعا من محافظة المنيا، كما يعد شاطئ الشاليهات بالقصير أيضا من الشواطئ الخطرة، والذي ولا يمر عام إلا ويشهد حالات غرق خاصة في أعياد شم النسيم وأعياد الفطر والأضحى.

وخلال الفترة الماضية نظم مركز إعلام الغردقة دورات تدريبية شارك فيها العشرات من المنقذين والمسعفين تحت عنوان مهرجان «حراس الحياة».

من جانبه أكد الدكتور محمد سلامة، منظم مهرجان حراس الحياة، أن الهدف من المهرجان إظهار الدور الذي يقوم به رجال الإنقاذ على الشواطئ وحمامات السباحة ورجال الاسعاف والحماية المدنية في المجتمع، مشيرًا إلى أن المهرجان شارك فيه 44 منقذا من جميع مدن محافظة البحر الأحمر، و25 منقذ من مختلف المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 16 من رجال الإسعاف.

وأوضح «سلامة»، أن الفقرة الرئيسية بالمهرجان شملت مسابقات للمنقذين على أعمال الإنقاذ البحري والإسعافات الأولية وتم اختيار الفائزين الثلاثة الأوائل وتكريمهم بجوائز مادية، بالإضافة إلى اختيار افضل ثلاث مسعفين.

من جانبه قال عادل حسن مكي، ممثل غرفة المنشآت الفندقية، أن المهرجان يشارك به أكثر من 75 فندقا سياحيا من مختلف المنشآت الفندقية بالمحافظة، والتأكيد على أهمية التدريب المستمر للعاملين في مجال الإنقاذ البحري على الشواطئ وحمامات السباحة في حماية أرواح النزلاء وراد الشواطئ.

وفي نفس السياق، أطلق مركز النيل بمجمع إعلام الغردقة التابع للهيئة العامة للاستعلامات خلال الصيف مبادرة «شواطئ بلا غرقى» بالبحر الأحمر، ونفذت في مدن الغردقة ومرسي علم والقصير وسفاجا، حيث تمت التدريبات حول سبل الإغاثة وإجراء الإنقاذ والإسعافات الأولية بمشاركة العشرات من طلاب المدارس الثانوية بالغردقة، والمبادرة تتم بالتعاون مع مؤسسة متخصصة في الإنقاذ بهدف خلق بيئة آمنة بكافة أرجاء المسطحات المائية وسلامة مرتاديها بالشواطئ العامة والقرى السياحية عن طريق تنمية وتطوير ثقافة السباحة وتشجيع روح التطوع واحترام قواعد وأنظمة الشاطئ، والارتقاء بوعي معايير السلامة من خلال خلق بيئة آمنة وواعية، والمبادرة هي محاولة للتعاون بين جميع المؤسسات والقطاعات المعنية بسلامة مرتادي المسطحات المائية وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بالمنشأت الفندقية.

Advertisements

وأكدت نرمين أبوسريع مدير مجمع إعلام الغردقة، أن المبادرة استمرت شهرين وبدأت فعالياتها بالغردقة، وتبعها تدريبات أخرى بشاطئ القصير ويليهم مرسى علم وسفاجا، وتم من خلال المبادرة التوعية بالسلامة المائية بحيث يكون نتاجها من أفراد مدربين واعيين هو نواة لتعميمها بكل مدن المحافظة ويكون لبنة لبناء فكر مجتمعي متحضر وواع، وتم من خلال الفعاليات التدريب على سبل الإغاثة والإنقاذ وإجراء الإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي وقياس المؤشرات الحيوية وتقييم بسيط للحالة حتى وصول الإسعافات الطبية المتخصصة، ويتم اختيار مشارك متميز من كل مدينة من المدن المشاركة ومنحه تدريب مجاني لمدة شهر، وشهادة معتمدة تؤهله للعمل كمنقذ معتمد بأي مكان وعقد عمل لمدة شهر بمرتب مجزي.

وأكد الكابتن نبيل الشاذلي السباح العالمي ومؤسس الإنقاذ في مصر، إن مبادرة شواطئ بلا غرقى يجب تعميمها على مختلف المحافظات الشاطئية.