شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القياس والتقويم الطلابي يقدم دورات تدريبية «أون لاين» لأعضاء هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ١٩: ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، و استنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh1RD4dWqi6_vXavej3aGCzvEoRCC3B48nbyAoC6Tn-_nScA/viewform

كذلك التدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٦ : ٢٧ اغسطس ٢٠٢٠ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات، وكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي ويتم التسجيل بالدورة التدريبية من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/bVe4xroccbGFLSJt9

كما يقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على انشاء وتشغيل بنوك الاسئله خلال الفترة من ٧ : ٨ سبتمبر ٢٠٢٠ وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الاسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات انشاء بنوك الاسئله وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الاسئله ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/gDKzjLNT6oFYBYh9A