شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعتمد المخططات التفصيلية لـ6 مناطق امتداد عمرانى و«تقسيم» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام عبد الغنى آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 5 مناطق امتداد عمرانی بمدينتى كوم حمادة ووادى النطرون ومشروع تقسيم فى مدينة كفر الدوار.
وقال محافظ البحيرة إن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة المبذولة فى الحفاظ على الأراض الزراعية ومنع التعديات عليها، والحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة، وولتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة المعيشة من خلال القيام بالمشروعات التنموية فى مراكز المحافظات.
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