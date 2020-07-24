شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السادات يؤكد استمرار عمل لجان التصالح في الإجازات لاستلام مبلغ جدية التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات على استمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء صباح الجمعة، بكافة الوحدات المحلية التابعة للمركز لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة ، مؤكداً علي إستمرار عمل التوعية اللازمة وإرشاد المواطنين علي مدار الساعة ، لافتاً إلي تزايد إقبال المواطنين علي المنافذ.

وأضاف سعد أن المركز قام بتعليق لافتات بشوارع القرى الرءيسية والتبيه ه على رؤساء الوحدات المحليه بحث المواطنين على سرعة التقدم بدفع مبلغ جدية التصالح.