شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء اول وحدة لعلاج التسمم والادمان ببنها الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مستشفي بنها الجامعي عن انشاء اول وحدة لعلاج التسمم والادمان بالمستشفي ضمن خطة شاملة تم وضعها لتطويرالمستشفي خلال الفترة المقبلة واتاحة المزيد من الخدمات للمرضي

قالت الدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم السموم بكلية الطب ببنها ان التطوير يشمل إنشاء وحدة لعلاج التسمم والادمان بالاستقبال وتخصيص مكان للعناية المركزة لمرضى حالات التسمم ملحق بمعمل لتحاليل السموم والمخدرات وذلك كضرورة ملحة الفترة الحالية تزامنا مع اتجاه الدولة المصرية للكشف عن ظاهرة تعاطي المخدرات والقضاء عليها واضافت عدلي ان المركز سيقوم المركز بتقديم خدمات طبية وصحية متميزة وغير مسبوقة بمحافظة القليوبية تعمل على خدمة المحافظة والمحافظات المجاورة

وتوجهت عدلي بالشكر الي من عمل وساهم فى تخصيص مكان لمركز السموم وعلاج الادمان بمستشفيات بنها الجامعية برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب والدكتور حسام امين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة الدكتور مدحت رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والطاقم الاداري بالمستشفي .