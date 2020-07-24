شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة خاصة لمتابعة إجراءات السلامة والأمان بجميع شواطئ وقرى الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه أصدر قرار بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة اجراءات السلامة والأمان في جميع الشواطىء التابعة للمحافظة والشواطىء والقرى السياحية الخاصة.

وقال المحافظ، إن القرار يشمل شواطىء المحافظة المطلة على بحيرة التمساح وهي الملاحة والتعاون والفيروز والشبان المسلمين وشواطىء وشاليهات فايد وأبوسلطان وفنارة، لافتا إلى أن اللجنة برئاسته وعضوية رؤساء القرى والمدن والمراكز التي تضم تلك الشواطىء والقرى السياحية ووتولى مراجعة جميع اشتراطات الأمان ومعدات الإنقاذ وعناصره وتأهيلهم وتدريبهم على سرعة الإنقاذ.

وكشف محافظ الإسماعيلية، عن أي قرية سياحية أو شاطىء خاص يتجاهل اشتراطات الأمان والسلامة وغياب المنقذين سيتم فورا وقف نشاطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وطمأن «بشارة» أبناء المحافظة والمصطافين من مختلف أنحاء الجمهورية إلى أن المحافظة من أقل المحافظات في معدلات حوادث الغرق.

وأشار إلى أن المحافظة في انتظار قرار السماح بنزول المصطافين المياه فور صدوره من الحكومة، وأن المحافظة في حالة طوارىء ومتابعة لجميع الشواطىء حتى صدور القرار، داعيا المواطنين إلى الحذر والالتزام بتعليمات وإرشادات المسعفين والمنقذين المتواجدين في كل الشواطىء، والعلامات الإرشادية.

من ناحيته أعلن محمد القماش مدير شاطىء الملاحة المطل على بحيرة التمساح استعداد الشاطىء لقرار عودة المصطافين والنزول إلى المياه بتجديد شامل للرمال على الشاطىء، وتخصيص عيادة ونقطة إسعاف ومسعفين وعلامات ارشادية، مؤكدا أن نسب الإشغال 50% وممنوع نزول المياه حتى صدور قرار من رئيس الحكومة.

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وفي مركز ومدينة فايد، أعلن أحمد العايدي نائب رئيس المركز والمدينة جاهزية الشواطىء بفريق عمل من المسعفين يعمل على مدار الساعة في انتظار قرار السماح بنزول المياه، مؤكدا أن من من مهام فريق المسعفين والغواصين منع نزول أي شخص المياه وإحالته للتحقيق في حال مخالفة التعليمات وإخلاءه من الشاطىء فورا هو وأسرته.