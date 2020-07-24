شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية تكثف من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عثر أهالى منطقة المرشحة امام مسجد السلام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر ملقاة داخل ترعة القاصد وبها جرح عميق برأسة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. تلقى اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية ظاخل المجرى المائي بمنطقة المرشحة امام مسجد السلام . على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا لمكان الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى وجاري تكثيف جهود البحث لكشف غموض الواقعة.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية تكثف من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.