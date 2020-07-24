شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأوقاف تدرس تقليص زمن خطبة الجمعة لـ 7 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، دراسة الأوقاف لقرار تقليص وقت خطبة الجمعة لـ 7 دقائق، وتغطية كاملة لأول صلاة جمعة من آيا صوفيا التركية بعج تحويلها لمسجد، وسط غضب مسيحي العالم، فضلا عن تقارير عن رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

وفيما يلى موجز أخبار مصر

"التعليم" تتفق مع أحد البنوك لتمويل مصروفات طلاب المدارس المصرية اليابانية

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، وبنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.





غدا نشاط للرياح جنوب سيناء وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .





التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي بمناسبة العيد

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر صرف مبلغ ٢ مليون ومائه الف جنيه لمستفيدي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى وذلك كمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المستفيدة





"شكري" لنظيره الصيني: متمسكون بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها عبر الحل السياسي

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، خلال اتصال مع نظيره الصيني، تمسك القاهرة بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها عبر العمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في خبر عاجل منذ قليل.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، و"لويجي دي مايو" وزير خارجية إيطاليا، و"نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان، و"إيفاريست بارتولو" وزير خارجية مالطا.

إصابة 20 شخصا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص بطريق الفرافرة الواحات البحرية

أصيب 20 شخصا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفرافرة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث تلقي اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بانقلاب ميكروباص أجرة بالكيلو 50 طريق الفرافرة الواحات البحرية.





أول تراجع في أسعار الذهب منذ أسبوع وعيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط، بعد ارتفاع سعر الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ سجل الذهب اليوم ما قيمته 842 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1888 دولار.





وزير الإسكان من العلمين: المدينة ستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية.. صور

شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، وبأعلى جودة، موضحاً أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية، وستكون من العلامات البارزة على شاطئ البحر المتوسط، جاء ذلك خلال جولة موسعة داخل المدينة.

مواطنون يصرون على نزول البحر فى شاطئ النخيل رغم غرق 21 شخصا.. صور

رصد الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، محاولات بعض المواطنين نزول مياه شاطئ النخيل، رغم التحذيرات التي فرضتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وغرق ما يقرب من 21 شخصا.

المحاولات تأتي عادة فى الساعات الأولى من اليوم، فى الصباح الباكر، بعد محاولاتهم للابتعاد عن أعين الرقباء والسلطات التى تفرض رقابة على الشاطئ.





الأرصاد: نشاط للرياح جنوب سيناء وطقس حار رطب بالقاهرة والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

Advertisements





السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية والحجز بدءًا من اليوم

تبدأ هيئة السكة الحديد غدا السبت تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى، حيث سيستمر تشغيلها حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومىة الطبيعية، ويتم إتاحة مقاعد هذه القطارات للحجز أمام الجمهور ابتداء من اليوم الجمعة، حيث يتم طرح مقاعد مثل هذه القطارات للحجز قبل السفر ب 24 ساعة فقط.





الإنقاذ النهرى تنتشل جثمانين من ضحايا شاطئ الصفا في الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية باقى جثامين ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية، عبارة عن جثمانين، بعد أن لقوا مصرعهم فى الساعات الأولى من صباح أمس.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة وتعرف أسرتهم عليهم وإبلاغ النيابة العامة.





الحكومة للبرلمان: إعفاء دور العبادة من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه يحتاج لتشريع جديد.. واللجنة الدينية توصى بالتوصل لآلية لتحصيلها مثل صكوك الأضاحى.. والأوقاف: فصل 22 عاملا بسبب مخالفة قرار منع صلاة الجماعة

أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مذكرة للعرض مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار، وعبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء)، لعرض توصيات اللجنة بشأنه على الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها.





"الإفتاء" توضح أحكام الأضاحي وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. فيديو

أكد الدكتور محمد وسام، مدير ادارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، موضحًا أن هذه الأيام عظيمة القدر، وأقسم بها الله فى كتابه "والفجر وليال عشر".





أنصار أردوغان يحتشدون لأداء صلاة الجمعة فى آيا صوفيا.. صور

احتشد أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالقرب من آيا صوفيا في وقت مبكر اليوم الجمعة انتظارا لأداء أول صلاة جمعة بالموقع الأثري، الذي ظل يحظى بمكانة لدى المسيحيين والمسلمين على حد سواء على مدى 1500 عام،

وتجمعت حشود عند نقاط تفتيش حول قلب اسطنبول التاريخي الذي انتشر به الآلاف من رجال الشرطة، وبعد تخطي نقاط التفتيش جلس مصلون يضعون كمامات على مسافات متباعدة في ميدان السلطان أحمد.





النجار الكفيف.. حكاية الشيخ حسني في الفكاهة وقصص الأمانة وعزة النفس

إذا كان البصر نعمة من نعم الله عز وجل التى لا تعد ولا تحصى على الإنسان أنعم بها عليه، إلا أن البصيرة من أسمى النعم التى وهبها الله تعالى لمن يشاء، فيرى الإنسان من خلالها الحق حقا والباطل باطلا، وينعم الله عليه بقلب مخلص، يرى به ما يجعله في غنى عن الاحتياج للبشر، كما في بطل تقريرنا اليوم.





تراجع أسعار اللحوم بعد إطلاق مبادرات لخفض الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى.. الكيلو بـ 60 جنيه فى الدقهلية ومزارع جامعة المنوفية تطرح الأضاحى بسعر أقل من السوق.. و25% تخفيضات بمعرض "أضحى مبارك" ببنى سويف

مع اقتراب عيد الأضحي والمعروف عنه زيادة الاستهلاك فى اللحوم للأسرة، نفذت العديد من المحافظات مبادرات لتخفيض الأسعار، على المواطنين، للتخفيف عن كاهل الأسرة، ففي الدقهلية هنأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شعب الدقهلية بحلول عيد الأضحى المبارك، وقد تابع المحافظ العمل فى المبادرة الرئاسية بالدقهلية لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم بنطاق المحافظة حيث يباع للمواطنين الكيلو بسعر 60 جنيها بدلا من 75 جنيها تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين والتى تم تنفيذها بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجارى وتستمر حتى نهايته،وقال محافظ الدقهلية ان تلك المبادرة بالدقهلية جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار الاهتمام المستمر للدولة بتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.





النيابة تستدعى ضحية جديدة لإخوانى الشروق اعتدى عليه جنسياً

أمرت نيابة الشروق وبدر باستدعاء الطفل الجديد ضحية الإخوانى المتعدى على طفل الشروق، لسماع أقواله حول الواقعة المصورة على هاتف المتهم، وكانت النيابة قد أمرت أمس الخميس، بحبس المتهم "رجب.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على طفل 11 عاما جنسياً بمدينة الشروق.





الأوقاف تدرس تقليل زمن الخطبة لـ 7 دقائق بعد عودة صلاة الجمعة

يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، تستمر حتى الأحد، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن أن أحد الضوابط المطروحة من بين إجراءات عودة صلاة الجمعة في المساجد، هو تقليل زمن الخطبة بدلا من 20 دقيقة ليكون 7 دقائق أو 10 دقائق على أقصى تقدير.