شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعى ضحية جديدة لإخوانى الشروق اعتدى عليه جنسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة الشروق وبدر باستدعاء الطفل الجديد ضحية الإخوانى المتعدى على طفل الشروق، لسماع أقواله حول الواقعة المصورة على هاتف المتهم، وكانت النيابة قد أمرت أمس الخميس، بحبس المتهم "رجب.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على طفل 11 عاما جنسياً بمدينة الشروق.

وتعرف الطفل على المتهم بالتعدى عليه جنسياً، وأكد فى أقواله أمام النيابة أن المتهم استدرجه داخل المحل واعتدى عليه جنسياً، كما استمعت النيابة لأقوال المتهم بالتعدى على الطفل، الذى أنكر الواقعة فى البداية، وبمواجهته بتحريات المباحث اعترف بالواقعة كاملة وباستدراج الطفل والتعدى عليه.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشارك فى عدد من المظاهرات خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وتم تحرير محضر ضده بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، كما أوضحت التحريات أن قوات الأمن ضبطت هاتفا محمول بحوزة المتهم به عدد من الفيديوهات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

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وكانت النيابة قد بدأت التحقيقات مع متهم بالاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعمل لديه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، بمدينة الشروق، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية، وعرض الطفل علي الطب الشرعي، لبيان تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه، للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام متهم بالتعدي جنسيًا على نجله، والذى يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.

وعقب التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية فى ضبط المتهم، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول محمل عليه فيديو لإرهابي سابق اتهامه في القضية رقم ( 763 2015 )، انضمام لجماعة محظورة، يحتوي على مشاهد اعتداء جنسي على طفل آخر، وتحرر عن ذلك المحضرين رقم ( 1935 - 1935 2020 )، إدارى قسم شرطة الشروق.