شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدرس تقليل زمن الخطبة لـ 7 دقائق بعد عودة صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، تستمر حتى الأحد، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن أن أحد الضوابط المطروحة من بين إجراءات عودة صلاة الجمعة في المساجد، هو تقليل زمن الخطبة بدلا من 20 دقيقة ليكون 7 دقائق أو 10 دقائق على أقصى تقدير.

وأكدت المصادر أن هناك عدد من الضوابط المطروحة سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع رؤية متكاملة لإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، تمهيدًا لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وتنقل وزارة الأوقاف صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة بالمسجد، بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى".

ووجهت وزارة الأوقاف مديرية القاهرة، برئاسة الشيخ خالد خضر، وأئمة المسجد بضرورة التأكد من ظهور علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه فى المسجد وعدم السماح للمصلين الذين سيتم تحديدهم بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة.