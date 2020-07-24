شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر صرف مبلغ ٢ مليون ومائه الف جنيه لمستفيدي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى وذلك كمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المستفيدة

وقالت القباج، إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تتميز بانتشار فروعها في كافة محافظات الجمهورية و تعمل علي تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجاً وأضافت ان المؤسسة تهدف إلى معاونة الأسر المصرية مادياٍ واجتماعياً وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، أيضاً تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية

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ولفتت الوزيرة، إلى أن معايير اختيار المستفيدين يعتمد علي الحالة الصحية لرب الأسرة وأفرادها وقيمة الدخل الشهرى وعدد أفرادها ومستوى التعليم لهم ووجود عائل للأسرة أو بدون عائل ، كما أوضحت أن معايير استمرار المساعدة تعتمد على استمرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها دون تغيير وفق الابحاث الميدانيه التي تعكس الوضع الحقيقي للاسر المستفيده.