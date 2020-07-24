محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقى رجال مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي باستخدام العملات الافتراضية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام شخصين (حاصل على دبلوم ، طالب جامعي) بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويقوم من خلالها بعرض العملات الافتراضية من بينها عملة (بت كوين) للبيع أو الشراء مقابل التحصل على ما يعادل قيمتها من مبالغ مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي".
وأضافت التحريات قيام الثاني "الطالب" ببيع وشراء العملات الافتراضية المشار إليها من الأول وإعادة بيعها على النحو المشار إليه والاستفادة بفارق السعر فضلاً عن استخدامها في شراء وبيع السلع المعروضة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهميّن، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضيين بلغ نحو تسعمائة ألف دولار أمريكي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر من بينها "بت كوين".. ضبط شخصين لاتجارهما بالعملات الافتراضية بقيمة 15 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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