الداخلية: ضبط 1820 سائق نقل لعدم الالتزام بار تداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار. وأسفرت جهود على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1820 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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