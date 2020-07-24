محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت مباحث القاهرة، 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة شخصين بالإكراه بعد التعدي عليهما بمدينة 15 مايو.
تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من عاملة بمصنع ملابس بدائرة القسم، وعامل آخر بذات المصنع بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما، وسيرهما بدائرة القسم اعترض طريقهما ثلاثة أشخاص "أدليا بأوصافهم التقريبية" وهددوهما بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزة أحدهم، واستولوا منهما على هاتفين محمولين كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.
وتوصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (عاطليّن لأحدهما معلومات جنائية - سائق، مقيمين بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (الهاتفان المستولى عليهما، سلاح أبيض "كتر" المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، سؤال المجني عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفين، واتهامهم بسرقتهما بالإكراه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سرقة فتاة وزميلها بالعمل.. سقوط عصابة التثبيت في قبضة مباحث 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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