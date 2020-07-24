بحجة استثمارها.. نصاب يستولي على 700 ألف جنيه من مواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية و 2 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

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أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (700) ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.