قبل العيد بأسبوع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت مكافحة المخدرات ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته 250 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وضُبط بالإسكندرية أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام- مبلغ مالي، – هاتف محمول)، وضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.