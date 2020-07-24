الوظيفة بـ 100 ألف جنيه.. سقوط شخص استولى على أمول مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.

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أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تمثل في النصب والأحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية من خلال استغلال النفوذ المزعوم والاستيلاء من الشاكي على مبلغ (73) ألف جنيه مصري كمقدم لمبلغ (100) ألف جنيه مصري مقابل تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته الوطيدة بمسئولي تلك الجهة وأحضر له خطاب تعيين بذات الجهة "على خلاف الحقيقة"، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحر عنه وبحوزته كشف مدون به أسماء العديد من الأشخاص راغبى التعيين بذات الجهة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.