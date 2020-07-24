سرقة تحت تأثير المخدر.. خطة مسجل خطر للاستيلاء على أموال صاحب محل بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على مسجل وضع مادة مخدرة داخل زجاجة عصير لصاحب محل واستولى على هاتفه ونقوده.

تبلغ للمقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، من صاحب محل كائن بدائرة القسم بأنه حال تواجده داخل المحل ملكه حضر إليه أحد الأشخاص وقام بإعطائه زجاجة عصير وعقب تناولها فقد على أثرها الوعي فقام الأهالي بنقله للمستشفى لتلقى العلاج وعقب إفاقته اكتشف سرقة هاتفة المحمول ومبلغ مالي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، واللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد علي نور الدين، رئيس مباحث قطاع الغرب، أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائدان أحمد ياسر وعمرو صلاح، معاونا المباحث، من ضبطه وبمواجهته بالتحريات أمام العميد حسام حنفي، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل المحل ملكه اختمر في ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بشراء زجاجة عصير ووضع بداخلها أقراص من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه وعقب فقده للوعى قام بالاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامي أنور، مدير قطاع الغرب، والرائد كريم فؤاد، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.