الأموال العامة تضبط 3 قضايا احتيال مصرفي وتزوير أوراق رسمية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا "احتيال مصرفي، تزوير أوراق رسمية واستخدامها، مخالفة مطابع" مُتهم فيها (3) أشخاص.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.