مصر للطيران: اليوم أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أن رحلات الشركة تشهد أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد تسيير 41 رحلة دولية ما بين منتظمة واستثنائية وداخلية وشحن جوي بالإضافة إلي الرحلات الداخلية لنقل حوالي 4 آلاف راكب.

وأوضح بيان للشركة، الجمعة، أنه سيتم تسيير رحلات دولية بواقع رحلتين إلى أبوظبي وميلانو والمنامة ورحلة واحدة إلى كل من لندن ولارناكا ونيويورك وأثينا وباريس والشارقة وأمستردام وكوبنهاجن وبرلين وفرانكفورت والخرطوم وأبوجا وجوبا وروما وميونخ وبودابست وبيروت ودبي ورحلات استثنائية دولية بواقع رحلتين إلى الكويت ومسقط ورحلة واحدة إلى المدينة المنورة وجدة والرياض والقصيم وإسطنبول والجزائر .

وتسير الشركة رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة وأسوان بخلاف رحلات الشحن الجوي.