الروم الأرثوذكس: ندعو الكنائس لصلاة أنشودة العذراء من أجل "آيا صوفيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الأنبا نقولا، مطران طنطا، المتحدث الرسمى باسم بطريرك الروم الأرثوذكس فى مصر، إنه تضامنًا مع دعوات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية حول العالم من أجل كنيسة آيا صوفيا، بأن ترتل اليوم الجمعة 24 يوليو، أنشودة التضرع الخاصة بالسيدة العذراء، التي وُضعت لشكرها، التي حفظت مدينتها القسطنطينية ونَجَّتها من كوارث عديدة، نناشد جميع الكنائس الأرثوذكسية في مصر وخارجها، رفع هذه الصلاة التضرعية للعذراء مريم في القداس الإلهي الذي يقام اليوم الجمعة.

وأضاف الأنبا نقولا، فى بيان له، الجمعة: أنشودة التضرع الخاصة بالسيدة العذارء، تنص على: "إني أنا مدينتكِ..، أكتُبُ لكِ راياتِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية، وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ كمُنقَذَةٍ منَ الشَّدائد، لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التي لا تُحارَب، أعتقيني من صنوفِ الشَّدائِد، حتى أصرخَ إليكِ، إفرحي يا عروسًا لا عروسَ لها".

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وتابع المطران نقولا: وإن أمكن تقام في مساء هذا اليوم في كل كنيسة خدمة مدائح العذراء مريم الكبرى، التي ترددها الكنيسة في مساء الجمعة الخامسة من الصيام العظيم.

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