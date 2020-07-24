البيئة: برنامج تدريبي حول أدوات حساب التكلفة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها وعلى مدار شهر يوليو سلسلة من ورش العمل التدريبية تحت عنوان "التدريب على أدوات حساب التكلفة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة" بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التعاون الدولى الألماني giz وذلك عبر تطبيق الفيديو كونفرانس.



وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الورشة تهدف إلى التعريف بأدوات حساب التكلفة لمنظومة إدارة المخلفات الذي تم إعدادها من قبل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بهدف تطوير آليات إدارة المنظومة ومساعدة متخذي القرار على التخطيط وتحديد الاحتياجات المستقبلية وإعداد الموازنات بشكل سليم والتعرف على الفجوات المالية والمشاكل المتعلقة بمنظومة المخلفات الصلبة كما تساعد عمليات تحديد التكلفة الى التواصل مع المواطن بشفافية وزيادة وعيه بحجم التحديات والمشاكل المتعلقة بالمنظومة ومن ثم بناء الثقة بين المواطن والحكومة.

وتضمنت الورشة التعريف بآليات تحديد التكلفة الفعلية للخدمات بهدف التيسير على الوحدات المحلية عمليات التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات من عمليات جمع ونقل وغيرها كما تساعد اداة حساب التكلفة على تحديد مؤشرات الأداء والمقارنة بين الوحدات المختلفة وتيسير التواصل مع المستثمرين وجذب الاستثمارات فى خدمات المخلفات الصلبة.

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وناقشت الورشة مستلزمات معرفة التكاليف الفعلية لإدارة المخلفات الصلبة من خلال تحديد رسوم المستخدم والدفاع عن طلبات الميزانية وتقييم كل من الخيارات والبدائل ومشاركة القطاع الخاص الى جانب تخطيط مرافق جديدة واتخاذ قرارات الإستثمار .

وأكدت الوزيرة، في بيان لها، أن تنظيم مثل هذه الدورات تقدم تصور معرفى شامل ومجموعة من التجارب التطبيقية لدعم الخبرات وتنفيذ منظومة فعالة ومتكاملة لإدارة المخلفات حيث شارك فى ورش العمل ما يقرب من 100 من المتدربين العاملين بالمنظومة من مختلف محافظات الجمهورية لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء التنظيمى ومن ثم النهوض بمنظومة النظافة.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة في 4 محافظات "قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ" بالتعاون مع شركاء التنمية وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.