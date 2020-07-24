بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان ابو العلا، بمحافظة القاهرة.

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال أحد شباب الوزارة المميزين، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان ابو العلا بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين، والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي.

Advertisements

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن صلاة الجمعة المقبلة ستقام بمسجد السلطان ابو العلا فقط، بعدد محدود من المصلين، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال.



ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان ابو العلا، عبر الرابط التالي: