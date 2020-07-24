أخبار مصر | شبورة مائية واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شبورة مائية واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، محذرة من الخروج وقت الظهيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك حرصا علي سلامة المواطنين.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على معظم المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة اليوم بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.

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