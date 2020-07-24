أخبار مصر | شكري لـ وزير خارجية الصين: يجب التصدي بحزم للتدخلات الأجنبية في ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شكري لـ وزير خارجية الصين: يجب التصدي بحزم للتدخلات الأجنبية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية سامح شكري، آخر الأوضاع في ليبيا من خلال اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، كما تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال مُحدّدات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية، مُضيفًا أن مصر سعت عبر "إعلان القاهرة" لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي ليبي يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدّد كذلك خلال الاتصال على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

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وفي سياق آخر، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث بعض الملفات الإقليمية في مقدمتها تطورات القضية الليبية،

واستعرض الرئيس ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية على نحو يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.

من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالجهود المصرية المخلصة وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية، مؤكدًا أهمية العمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، مع رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وتناول الاتصال سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، وتم التوافق على اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.