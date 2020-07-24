أخبار مصر | قرار جديد من الأردن بشان العمالة الوافدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الأردن بشان العمالة الوافدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير العمل الأردني، نضال فيصل البطاينة، قرارًا جديدًا بشأن الإقامة للعمالة الوافدة إلى بلاده من جميع الجنسيات.

وشملالقرار بأن وزارة العمل الأردنية حددت 16 أغسطس المقبل كآخر موعد للتسجيل على منصة حماية (hemayeh.jo) الموقع الإلكتروني للوزارة العمالة الوافدة المغادرة الأراضي الأردنية.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب، إلي أن وزير العمل الأردني، أن هذه التاريخ أخر موعد للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية).

وكشف الوزير الأردني، عن أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون.

وأكد أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي مغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة والتي تستفيد من هذه الإعفاءات في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.

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