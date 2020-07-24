أخبار مصر | صرف 29 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالسويس يونيو الماضي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 29 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالسويس يونيو الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية القوى العاملة بمدينة السويس، بتعيين عدد من شباب الخريجين، بإحدى شركات القطاع الخاص، في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مديرية القوى العاملة بالسويس، عينت 118 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، واستخراج 592 شهادة قيد وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت خلال يونيو الماضي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة المختصة بالمديرية في صورة رعاية إجتماعية وصحية ، وذلك بصرف 29 ألف جنيه لـ 14 عاملا كرعاية إجتماعية ، 7 آلاف جنيه لعاملين رعاية صحية ليصل إجمالى المنح خلال الشهر 36 ألف جنيه.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقرير إنجازات المديرية الشهري للوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 8 شكاوى فردية تم تحويل 7 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وشكوى واحدة تحت البحث والدراسة ، وتم فض إضراب يضم 11213 عاملا بشركة الوطنية للصناعات الحديدية وعودة العمل بالشركة مرة أخرى بعد تحقيق مطالبهم.

وأشار مدير المديرية أنه تم التفتيش على 48 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية وتبين عدم وجود أى حالات إيجابية بالمنشآت.

Advertisements

إلزام القادمين للإمارات بإجراء فحص "بي .سي .آر"

ألزمت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص(كوفيد - 19) "بي سي آر" تكون صلاحيته 96 ساعة من

تاريخ إجرائه.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وذلك فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى ، أن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص أعفت الأطفال الأقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء هذا الفحص .